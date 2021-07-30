В Турции локализовали 42 лесных пожара

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции смогли локализовать 42 из 63 лесных пожаров в 21 провинции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в Twitter, пишет газета Haberturk.

В опубликованной Министерством сводке за 28-29 июля указано, что пожары зафиксированы в 21 провинции, включая Адану, Анталью, Муглу, Мерсине и Османие. Удалось потушить 42 очага возгорания, в 21 очаге пожары продолжаются.

Ранее Бекир Пакдемирли сообщил о четырех погибших в результате пожаров: трое - в провинции Анталья и один - в провинции Мугла, в районе Мармариса. Общее число пострадавших - 183 человека.

Как сообщает ТАСС, накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200.-0-