В Турции локализовали почти все лесные пожары

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль почти все лесные пожары, бушевавшие последнюю неделю в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пресс-службы администрации президента Турции.

"Из 154 лесных пожаров, произошедших в последние шесть суток, страна в результате мобилизации усилий взяла под контроль 146", - говорится в сообщении администрации.

На данный момент, несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, пожары все еще продолжаются возле Мармариса и Бодрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана. Однако опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет. Выгорели тысячи га леса.

Мощные лесные пожары начались в республике шесть дней назад. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.-0-