В Турции медицинские маски будут раздавать бесплатно, на продажу вводится запрет

7 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Власти Турции приступили к безвозмездной раздаче населению медицинских масок, а на их продажу вводится запрет. Об этом заявил в телеобращении к согражданам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Турции шаг за шагом принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - заявил Эрдоган. "Система здравоохранения Турции перешла важный рубеж, проводя свыше 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно".

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что в рамках мер по пресечению распространения инфекции в районе аэропорта Стамбула будут организованы еще две больницы на 1000 коек. Также правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 млн семей на фоне пандемии COVID-19.-0-