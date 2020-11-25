В Турции отмечают уже третью волну пандемии коронавируса

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третью волну пандемии коронавируса нового типа зафиксировали в ряде провинций Турции. Об этом 25 ноября сообщил на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

"Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", - рассказал журналистам глава Минздрава.

Отмечается, что рост числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех провинциях страны. "В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%", - добавил министр.

По его информации, 25 ноября в стране зафиксировали новый антирекорд по числу умерших за сутки из-за коронавируса. Предыдущий аналогичный антирекорд был зафиксирован накануне.

Коджа впервые с июля назвал число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, которые включают бессимптомных больных. Этот показатель составил 28 351 новый случай.-0-