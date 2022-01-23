В Турции пассажирский автобус вылетел за пределы дороги - есть погибшие

Фото milliyet.com.tr
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с междугородним автобусом в Турции погибли три человека, девять пострадали, сообщает турецкая газета Milliyet.
Пассажирский автобус следовал из Текирдага в Анталью, в нем находились 22 пассажира. Транспортное средство вылетело за пределы дороги и съехало в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий.
На место ДТП экстренно были направлены многочисленные бригады пожарных, медиков и полиции. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. В результате аварии погибли водитель и два пассажира, 9 человек получили ранения.-0-