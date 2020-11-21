В Турции за сутки зарегистрировали рекордный прирост случаев заболевания COVID-19

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой за все время суточный прирост заболевших коронавирусом нового типа отмечается 21 ноября в Турции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Минздрава Турции.

"За последние 24 часа сделано 152 214 тестов, выявлено 5 532 случая заражения коронавирусом. Умерли 135 человек. Теперь общее число умерших составляет 12 219, а инфицированных - 440 805", - цитирует ТАСС сводку Минздрава. Выздоровели 370 825 человек.

Ранее максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции был зарегистрирован 11 апреля - 5 138 новых случаев.

Коронавирусная инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.-0-