В Ухане запретили разводить и употреблять в пищу диких животных

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти китайского города Ухань запретили ловить, продавать, покупать, употреблять в пищу и охотиться на диких животных. Об этом сообщает МИР 24.

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города. Запрет введен на пять лет. Охота разрешается только в научных целях, для регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее необходимо получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных разрешено только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.

При этом полностью запрещена не только торговля дикими животными, но и реклама этой деятельности, сообщает РБК. "Ни одна организация и физическое лицо не должны размещать рекламу, делать вывески или рецепты, рекламировать, призывать, побуждать к употреблению запрещенных видов диких животных и их продуктов, а также заниматься незаконной торговлей дикими животными", - гласит постановление.

Чиновники пообещали предприятиям и домашним хозяйствам, которые разводили диких животных, выплатить компенсацию.

Предполагается, что коронавирус нового типа начал распространяться по всему миру с уханьского городского рынка, где осуществлялась продажа морских животных. Китайские власти стали вводить запреты на употребление мяса диких животных в марте-апреле. Правительство убрало летучих мышей и ящериц из списка животных, разрешенных к выращиванию на мясо. Это ограничение, однако, не распространялось на выращивание на мясо оленей, альпака и страусов. Кроме того, мясо диких животных используется в Китае для производства альтернативных лекарств и медицинских исследований. Эксперты говорят, что только полный запрет на торговлю дикими животными может предотвратить еще одну вспышку вируса.-0-