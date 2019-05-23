В Украине 24 мая стартует кампания по выборам в Верховную раду

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания по досрочным выборам в Верховную раду начнется 24 мая, сообщает украинское информагентство УНН со ссылкой на ЦИК Украины.

Как отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, 23 мая был опубликован закон о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Таким образом, избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. На следующий день украинский лидер подписал соответствующий закон.-0-