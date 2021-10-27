В Украине еще семь областей попали в красную зону из-за COVID-19

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине в красную зону эпидемической опасности внесены еще семь областей. Об этом заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, сообщает ТАСС.
"Государственная комиссия решила установить с 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал он в Telegram-канале.
Как сообщает Укринформ, по состоянию на 26 октября уровень госпитализаций по стране составляет 89,5 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 91,3 на 100 тыс. населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 18 областях.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Украине было зарегистрировано 2 956 352 новых случая заражения COVID-19, умерли 69 822 человека.-0-