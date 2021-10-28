В Украине инициировали расследование из-за дефицита кислорода в больницах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Верховной рады Александр Дубинский инициировал специальное расследование Антимонопольного комитета Украины на предмет критической ситуации, сложившейся с дефицитом медицинского кислорода в медучреждениях страны, сообщает УНИАН.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об остановке двух крупных украинских заводов-производителей кислорода на регламентные работы в разгар ужесточения карантина в разных областях страны и во время перевода их в красную зону. До этого одно из производств на западе Украины приостановило производство из-за технических проблем. Данная ситуация привела к дефициту кислорода и росту цен на него. В итоге Украина была вынуждены оперативно начать закупки кислорода в соседней Польше.

Однако кислорода по-прежнему не хватает. В отдельных регионах Украины сложилась критическая ситуация. Наиболее трудное положение в Черниговской и Одесской областях, которые находятся в красной зоне эпидемиологической ситуации. Волонтеры и общественные активисты говорят об отчаянном положении больных коронавирусом и угрозе их жизням.

В связи с этим Александр Дубинский направил депутатский запрос министру здравоохранения Виктору Ляшко, чтобы выяснить все детали возникшего кислородного кризиса. Кроме того, депутат намерен получить максимально полную информацию об обеспечении медучреждений кислородом, об объемах его производства в Украине, ценах, импортных закупках, графике проведения регламентных работ на производствах и координации с украинскими властями.

Также Александр Дубинский инициировал детальное исследование рынка медицинского кислорода со стороны Антимонопольного комитета, который обязан осуществлять государственный контроль по части защиты в стране экономической конкуренции.-0-