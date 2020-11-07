В Украине мужчина напал на прохожих - два человека погибли, еще восемь ранены

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала мужчину в Кривом Роге на Украине, который нанес ножевые ранения прохожим, - два человека погибли, восемь ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу", - сказано в сообщении пресс-службы. В нем уточняется, что от ранений умерли двое мужчин, а среди пострадавших - восьмилетний мальчик.

Нападавший задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения.-0-