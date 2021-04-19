19 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19: за прошлые сутки было зарегистрировано 6 506 случаев заражения. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников", - написал глава Минздрава.

Также, согласно приведенным им данным, за прошлые сутки госпитализированы 2387 человек; летальных случаев - 214; выздоровели - 5598 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 953 016 человек; выздоровели - 1 487 677; умерли 40 тыс., кроме того, с начала кампании по вакцинации прививку получили 450 647 человек, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за границей).

Как сообщал Укринформ, в Украине 18 апреля зарегистрировали 10 282 случая заражения коронавирусом.-0-