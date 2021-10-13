В Украине непривитых педагогов с ноября начнут отстранять от работы

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине невакцинированных педагогов с ноября начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"Вакцинация для педагогов - возможность не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19.

По данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в Украине было зарегистрировано 2 680 076 случаев заражения COVID-19, умер 62 921 человек.-0-