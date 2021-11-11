В Украине предложили немецким депутатам размещать беженцев у себя дома

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал слова депутата Бундестага Нильса Шмида, предложившего временно разместить в Украине беженцев, находящихся сейчас на границе Польши, сообщает "Украинская правда".

"У нас на заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали - это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять беженцев к себе домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, то в Бундестаге - там есть кабинеты. Пусть берут их к себе и пусть они там находятся", - предложил секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что это немцы должны заботиться о мигрантах. "С какого перепуга мы должны брать их к себе, если немцы должны заботиться о них? Очень странно, когда немцы начинают рассказывать нам, что нам по этому поводу делать", - заявил секретарь Совета безопасности и обороны.

Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши. Депутат Бундестага считает, что мигрантов можно разместить в Украине, пока они проходят процедуры по предоставлению убежища.-0-

Фото Рамиля Насибулина