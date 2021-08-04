4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине с 5 августа изменятся правила въезда для иностранных граждан, сообщает "РБК-Украина".

Обязательной будет самоизоляция на 10 дней для иностранцев и украинцев и 14 дней для лиц, прибывших из России или Индии, если они находились там дольше недели или в течение последних 14 дней. Отсчет карантина начинается через 72 часа после пересечения границы, под контролем приложения "Вдома".

Самоизоляция не потребуется иностранным гражданам со страховым полисом и документом, подтверждающим полную вакцинацию или получение одной дозы вакцины. Также гражданам Украины, не достигшим 18-летнего возраста.

Обязательным при пересечении границы для иностранных граждан остается предъявление страхового полиса и одного из трех документов: отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справка о полной вакцинации.-0-