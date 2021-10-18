В Украине смертность от коронавируса за неделю выросла на 22%

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие семь дней от коронавируса умерли 2307 человек. Это на 22% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"За прошедшую неделю COVID-19 унес жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее", - заявил Игорь Кузин.

По его словам, с начала пандемии в Украине 52% летальных исходов среди COVID-больных пришлось на людей старше 70 лет. "Еще 29% были зафиксированы среди украинцев в возрасте 60-69 лет", - отметил Игорь Кузин.

Санитарный врач подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается стремительное распространение коронавирусной болезни. "Только за прошедшую неделю было выявлено более 105 тыс. новых случаев заболевания - это на 11% больше, чем неделей ранее", - добавил Игорь Кузин.

Он также заявил, что в Украине не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время.-0-