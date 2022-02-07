В Украине цены на хлеб достигли рекордных отметок за последние пять лет

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине цены на хлеб выросли до рекордно высоких отметок за последние пять лет, сообщает украинское издание "Страна".

Пшеничный хлеб начал дорожать с конца лета 2021 года, и уже к сентябрю цены выросли почти на 50 копеек. С того времени хлеб продолжал дорожать, а к февралю цена достигла рекордной за пять лет отметки - 25,9 гривны ($0,92).

Не обошло подорожание и ржаной хлеб: в январе в супермаркетах его можно было купить за 30,6 гривны ($1,09), но уже в феврале стоимость такого хлеба выросла до 31,5 гривны ($1,12).

В Украине дорожают не только хлебобулочные изделия, но и другие продукты. Например, всего за год "борщевой набор" подорожал в два раза.

Также сообщалось, что цены на подсолнечное масло в Украине за год выросли на 85,5% и, согласно мнению экспертов, продолжат расти.-0-