В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания коронавирусом, 816 человек умерли, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За день до этого в Украине зарегистрировали 833 летальных исхода, что стало максимумом с начала пандемии. Таким образом, уже вторые сутки число умерших превышает 800.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 130 772 случая коронавируса. Из них 74 206 оказались летальными, 2 553 842 человека выздоровели.-0-