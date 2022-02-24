В Украине вводят военное положение

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
"Мы вводим военное положение на всей территории страны", - заявил Владимир Зеленский в видео, размещенном в своем Telegram-канале.
"Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы", - сказал президент Украины.
Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.
Также он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.-0-
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