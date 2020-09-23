В Украине за сутки госпитализировали 711 зараженных COVID-19 - максимум с начала эпидемии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по госпитализации больных COVID-19 - 711 человек. Об этом сообщает УНН.

Всего за сутки в Украине зафиксировали 3497 случаев заболевания, из них 288 у детей и 140 у медицинских работников, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. За сутки зафиксировано 63 летальных случая (всего с начала эпидемии скончались 3705 зараженных COVID-19). При этом выздоровели 1768 пациентов - это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки, рассказал министр.

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287) и Львовской (252) областях.

По словам Максима Степанова, в целом за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 184 734 человека, из них 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников.-0-