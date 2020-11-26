В Украине за сутки выявлены более 15 тыс. заразившихся COVID-19

26 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине за минувшие сутки выявили 15 331 заразившегося коронавирусом, что является абсолютным антирекордом для страны.

За прошедшие сутки госпитализированы 1 955 человек, выздоровели 9 617, число летальных случаев - 225.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Киеве - 1 399, Днепропетровской области - 1 254, Киевской - 979, Запорожской - 898, Харьковской - 895.

Всего в Украине на 26 ноября лабораторно подтверждено 677 189 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране умерли 11 717 человек, выздоровели 317 395.-0-