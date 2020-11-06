В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,9

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 6 ноября в ряде регионов Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

"6 ноября в 12.38 по ташкентскому времени в Ферганской долине и ряде других регионов Узбекистана произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Кыргызстане. Магнитуда в эпицентре составила 4,9, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 244 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сила подземных толчков в Фергане cоставляла 5 баллов, в Андижане и Намангане соответственно - 4 и 3 балла, в Ташкенте и Гулистан - 2 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.-0-