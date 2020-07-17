В Узбекистане разработали приложение для социального дистанцирования

17 июля, Ташкент /БЕЛТА - УЗА/. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с Минздравом страны и мэрией Ташкента разработали мобильное приложение Self-Safety, которое предупреждает пользователей о возможных контактах с инфицированными COVID-19.

По данным Мининфоком, новое мобильное приложение уведомляет о необходимости сохранения социальной дистанции граждан, столкнувшихся с инфекцией COVID-19. Для этого используются данные с модулей GPS и Bluetooth мобильного устройства. В случае наличия вируса у кого-то из пользователей система в течение минуты предупредит других пользователей, находящихся в радиусе 5 м, об опасности. Им с помощью PUSH-уведомлений будут направлены также и рекомендации о том, как действовать в такой ситуации.

Приложение будет доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS.

По последним данным, в Узбекистане подтверждено 15 349 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 79 человек.-0-