В Варшаве проходит женская антиправительственная демонстрация

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Польши вышли сегодня на массовую антиправительственную демонстрацию, которая организована женским протестным движением. Они выступают против политики правящей в стране партии "Закон и справедливость" (PiS), сообщает ТАСС.

В демонстрации участвуют в том числе представители Союза предпринимателей Польши. Они недовольны политикой властей в области противодействия распространению COVID-19, из-за которой пострадали многие отрасли экономики. Люди заблокировали центральные улицы Варшавы. Несколько тысяч человек пришли на протест с флагами Польши и транспарантами.

В районе проведения демонстрации дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители представители правоохранительных органов призывают людей разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в стране запрещены.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. После этого по Польше прокатилась волна протестов, тысячи людей вышли на улицы больших и малых городов страны, отстаивая свои права.-0-