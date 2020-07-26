В Великобритании галерея Тейт откроет двери для посетителей с 27 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все четыре галереи Тейт в Лондоне, Ливерпуле и Сент-Айвзе с 27 июля открывают свои двери для посетителей после четырехмесячной паузы, взятой из-за распространения коронавируса, сообщает информационное агентство ANSA.

Отделения музея британского искусства были закрыты с 17 марта 2020 года. В одном из двух лондонских отделений "Тейт Модерн" возобновляет большую выставку об Энди Уорхоле, продленную до ноября. Вместе с тем посетители будут обязаны придерживаться определенных ограничений, включающих онлайн-бронирование билетов и меры по социальному дистанцированию.

Галерея Тейт была основана в 1897 году как Национальная галерея британского искусства. Однако из-за необходимости включать в экспозицию произведения современных художников и скульпторов она получила свое нынешнее название.

В 2000 году коллекцию галереи разделили на четыре музея. В "Британской галерее Тейт" в Лондоне демонстрируются коллекции британского национального искусства начиная с 1500 года и по настоящее время. В "Тейт Модерн", также расположенной в столице Великобритании, выставляют экспонаты современного мирового и британского искусства начиная с 1900 года. В "Тейт Сент-Айвз" представлены работы современных художников, непосредственно связанные с районом Корнуэлл. "Тейт Ливерпуль" была открыта в 1988 году в районе Альберт-Док и экспонировала части коллекции из Лондона и собственные собрания современного искусства.-0-