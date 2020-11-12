В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве восьми младенцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция графства Чешир на северо-западе Англии предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных медсестре Люси Летби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 11 ноября заявление правоохранительных органов.

30-летняя Люси Летби работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. В настоящий момент она арестована. Ее уже дважды брали под арест, однако после отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Ожидается, что сегодня обвинения против медсестры формально будут выдвинуты Уоррингтонским магистратским судом.

Следствие изучало случаи смерти младенцев, которые произошли с июня 2015 по июнь 2016 года. Больница Countess of Chester Hospital привлекла внимание полиции в 2017 году из-за высоких показателей смертности среди новорожденных. Помогавшие расследованию врачи обнаружили тогда на телах умерших младенцев нехарактерные травмы.-0-