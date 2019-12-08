В Великобритании могут появиться новые типы виз

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на досрочных выборах 12 декабря намерен создать новую систему контроля границ и ввести три новых вида рабочих виз, сообщает Sunday Times.

По его информации, людям, имеющим заслуги на научном, культурном или предпринимательском уровне, будет выдаваться виза типа "Исключительный талант".

Второй тип виз коснется квалифицированных работников, которые имеют приглашения на работу на территории страны.

Третий вид виз получат трудовые мигранты с низким уровнем профессиональных навыков. Этим работникам будет тяжело получить вид на жительство в отличие от тех, кто получит визы первого и второго вида.

Джонсон отметил, что новая система будет использовать австралийский опыт и поможет вернуть контроль над государственными границами после выхода Великобритании из ЕС. Новые меры нацелены на уменьшение количества трудовых мигрантов в стране.-0-