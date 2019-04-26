В Великобритании на заводе по производству стали произошел взрыв

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе (Великобритания), сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
Взрыв произошел ночью 26 апреля. На данный момент известно о двух пострадавших.
На месте происшествия находится полиция, пожарные и спасательные службы, а также скорая помощь.-0-
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