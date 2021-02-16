В Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили в Великобритании еще один вариант коронавируса, сообщает The Guardian

Штамм, известный как B1525, был обнаружен путем секвенирования образцов вируса в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, при этом 32 случая выявлены в Великобритании.

Новый штамм содержит ряд мутаций, которые обеспокоили исследователей. В частности, мутация E484K в шиповидном белке помогает вирусу проникать в клетки. Эта мутация также присутствует в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Она, как считается, помогает вирусу уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом.

Ученые пока не знают, будет ли новый штамм коронавируса распространяться быстрее своих предшественников и будет ли устойчивее к вакцинам. Специалисты призывают власти расширить масштабы тестирования на коронавирус в тех регионах, где был выявлен новый вариант.-0-