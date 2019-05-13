В Великобритании отчеканили монету с изображением Шерлока Холмса

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевский монетный двор Великобритании выпустил сегодня четыре памятные монеты номиналом 50 пенсов с изображением легендарного профиля Шерлока Холмса - с его курительной трубкой и шляпой охотника на оленей, сообщает британская газета The Sun .

По словам представителя Королевского монетного двора, это первая в истории монета с изображением известного сыщика.

Выпуск памятного денежного знака приурочили к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла, которое будет отмечаться 22 мая. Помимо профиля знаменитого детектива, на реверс также нанесены названия самых популярных произведений Артура Конана Дойла. Правда, для того чтобы прочесть надписи мелким шрифтом, необходимо вооружиться главным рабочим инструментом сыщика - увеличительным стеклом. С обратной стороны монеты нанесено изображение королевы Елизаветы II.

Около 6 тыс. экземпляров сегодня стали доступны для покупки коллекционерами, также памятные денежные знаки поступят в широкое обращение. На сайте Королевского монетного двора 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса можно купить, в зависимости от материала изготовления и комплектации подарочного набора, по цене от 10 до 795 фунтов стерлингов.-0-