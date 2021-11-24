В Великобритании предложили ввести пожизненное заключение за убийство полицейского при исполнении

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании представило к рассмотрению законопроект, ужесточающий наказание за убийство полицейских, пожарных, фельдшеров и других сотрудников экстренных служб при исполнении ими профессиональных обязанностей. Новый свод правил позволит приговаривать преступников к пожизненному заключению, пишет газета Daily Mail со ссылкой на заместителя главы правительства и министра юстиции Соединенного Королевства Доминика Рааба.

"Мы все находимся в долгу перед теми, кто посвятил свою жизнь работе в экстренных службах. Мы благодарны им и всегда будем поддерживать их", - сказал Доминик Рааб. Он отметил, что "закон Харпера" будет применяться к любому преступнику, если тот убьет полицейского, пожарного, фельдшера, тюремного офицера, а также медика, который находится на службе.

Закон назван в честь погибшего полицейского Эндрю Харпера. Он был убит 28-летнем возрасте в 2019 году, когда приехал на вызов об угоне квадроцикла в Стэнфорд Дингли в графстве Беркшир. Трое преступников, причастных к его смерти, были осуждены на срок от 13 до 16 лет с возможностью досрочного освобождения.

По информации Daily Mail, "закон Харпера" может быть вынесен на обсуждение депутатов Палаты общин британского парламента в начале следующего года.-0-