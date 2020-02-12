В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская компания The Native Antigen Company представила антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Гликопротеины S1 и S2, полученные в результате перераспределения генетического материала, могут быть использованы при проведении исследований и разработке методов лечения и вакцин. Антигеном называют любое вещество, против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела. Как правило, антигены являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 11 февраля заявил, что первая вакцина против коронавируса нового типа может быть создана через 18 месяцев. В этот же день ВОЗ присвоила название COVID-19 (от англ. Corona VIrus Disease 2019) вирусу нового типа, ранее известному как 2019-nCoV. Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1 113 умерли, выздоровели 4 740.-0-