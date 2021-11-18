В Великобритании в 2020 году более 4,5 тыс. человек умерли, не дождавшись койко-мест в больницах

18 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 4,5 тыс. жителей Великобритании умерли в прошлом году в отделениях неотложной помощи в больницах, ожидая койко-мест от 8 до 12 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

Нагрузка на отделения неотложной помощи - серьезная угроза для общественного здравоохранения и может привести к увеличению смертности, отмечается в докладе Королевского колледжа неотложной медицины.

Основная нагрузка на английские больницы пришлась на октябрь 2020 года. В то время число пациентов, ожидавших медицинской помощи 12 часов, превысило 7 тыс. Это на 40% больше, чем в сентябре того же года.

В краткосрочной перспективе британской системе здравоохранения предстоит преодолеть нынешний сезон острых респираторно-вирусных инфекций. Согласно исследованию Британской медицинской ассоциации (БМА), чтобы справиться с этим вызовом, Национальной службе здравоохранения нужно принять на работу около 50 тыс. врачей. Сейчас в Великобритании на одну тысячу человек приходится три врача, хотя средний показатель по странам Евросоюза равен четырем. Чтобы догнать ЕС, необходимо увеличить численность медперсонала на 31%.-0-