В Великобритании впервые за сутки не отмечено ни одного случая смерти от коронавируса

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании за сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные официальной статистики.

В стране с начала пандемии не было ни одного дня, чтобы не сообщалось о летальных исходах из-за коронавируса. Максимальные показатели смертности пришлись на январь нынешнего года. Тогда в Великобритании регистрировали по 1,3 тыс. смертей.

Сегодня была распространена информация о 3,1 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за последние 24 часа. За неделю в Великобритании коронавирус диагностировали у 24 090 человек. Это на 32% больше, чем неделей ранее.-0-