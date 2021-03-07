В Великобритании выявили больше 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании обнаружили 5 177 новых случаев COVID-19 - это самый низкий показатель за последние пять месяцев. Об этом сообщает The Guardian.
Ранее самый низкий показатель был зафиксирован 22 сентября - тогда выявили 5 079 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 4 218 520 случаев заболевания, а также 140 062 летальных исхода.
Средний процент заболеваемости в Британии на этой неделе упал на 31,3% в сравнении с неделей 22-28 февраля.-0-