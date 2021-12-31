В Великобритании выявили максимальные 189,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации. Такую информацию сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд - чуть более 183 тыс. - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в королевстве регистрируют более 100 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 45% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве достигло 12,7 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 человека - наивысший показатель с 2 марта. Днем ранее было отмечено 57 летальных исходов. В общей сложности в Великобритании умерли 148,4 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 172,6 тыс. жителей, что является одним из самых больших показателей в Европе.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам властей, передается быстрее ранее известных вариантов. Всего в стране на данный момент обнаружено 229,6 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, который уже стал доминирующим в королевстве. Также известно о 54 летальных исходах после заражения "омикроном".-0-