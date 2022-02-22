В Веллингтоне протестующие вступили в противостояние с полицией

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники акции протеста в столице Новой Зеландии Веллингтоне вступили в противостояние с полицией, трое протестующих были задержаны, несколько сотрудников полиции госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand National.

Акция противников санитарных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса продолжается в новозеландской столице уже две недели. Ее участники, организовавшие палаточный лагерь на площади перед национальным парламентом, вступили в противостояние с полицией, когда стражи порядка попытались оттеснить их с улиц. "Полиция крайне возмущена поведением протестующих у парламента. Три офицера были доставлены в больницу после того, как им в лица распылили неизвестное жгучее вещество, еще нескольким полицейским едва удалось избежать травм из-за того, что один из участников акции намеренно направил в их сторону свой автомобиль", - указано в заявлении полицейского управления Веллингтона.

В полиции сообщили, что двое протестующих были арестованы за препятствование работе правоохранителей, еще один - за опасное вождение. "Становится понятно, что участники акции протеста больше не контролируют свое поведение", - указали в полиции, отметив, что им поступают жалобы на противоправные действия в лагере протестующих, в том числе на случаи сексуального насилия.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отказавшаяся общаться с протестующими, назвала их поведение "абсолютно позорным" и призвала уйти с улиц города. Ранее спикер новозеландского парламента Тревор Маллард заявил от имени всех парламентских партий страны, что никакого диалога с протестующими в Веллингтоне не будет, поскольку их акция вышла за рамки закона.

Как сообщалось ранее, протестующие из разных регионов страны прибыли в Веллингтон 8 февраля. Припарковав сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилегающих к парламенту улицах, участники акции разбили палаточный лагерь и остаются в нем в знак протеста против действующих ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом, и обязательной вакцинации.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.-0-