В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в парламент началось в Венесуэле. Избирательные участки открылись в 6.00 по местному времени (13.00 по московскому) и будут работать до 18.00 (1.00 7 декабря по московскому времени), сообщает ТАСС.

Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.

Левые партии будут представлены двумя блоками. Сторонников действующего президента Николаса Мадуро представляет альянс "Великий патриотический полюс", в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы. Вторая коалиция - "Народная революционная альтернатива", в которую входят бывшие союзники Николаса Мадуро, в том числе Коммунистическая партия Венесуэлы.

В конце октября Николас Мадуро заявил, что на выборах будут присутствовать более 300 наблюдателей от различных стран и международных организаций.-0-