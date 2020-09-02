В Венеции начинается 77-й международный кинофестиваль

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 77-й Венецианский кинофестиваль открывается 2 сентября торжественной церемонией, в ходе которой будет вручен "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф - в этом году награду получит британская актриса Тильда Суинтон, сообщает ТАСС.

Дирекция Биеннале, в систему которой входит старейший в мире киносмотр, решила не переводить событие в формат онлайн. За свою почти 90-летнюю историю Венецианский фестиваль, учрежденный в 1932 году во времена правления Бенито Муссолини, не проводился всего несколько раз.

В официальную программу фестиваля включены более 60 картин из 50 стран. Из 18 картин, которые поборются за главные призы, восемь сделаны женщинами-режиссерами. Среди них работающая в США китаянка Хлоя Чжао, француженка Николь Гарсия, немка Юлия фон Хайнц, итальянка Сузанна Никкьярелли, Чайтанья Тамхане из Индии, работающая в США норвежка Мона Фастволд, а также известная итальянская театральная постановщица Эмма Данте.

Вне конкурса покажут документальную ленту о прославившейся на весь мир шведской активистке Грете Тунберг, новое кинорасследование американца Алекса Гибни, британскую картину с Хелен Миррен, документальную работу живущего в Риме Абеля Феррары с его другом Уиллемом Дефо, а также последний фильм режиссера, сценариста и продюсера из Гонконга Энн Хуэй. Она удостоена второго почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Число аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии в этом году меньше обычного. Дирекция фестиваля не стала накладывать ограничения и объявила, что граждане не входящих в зону Шенгена стран, с которыми у Италии не восстановлено свободное сообщение, должны предоставить отрицательный результат на коронавирус. Затем в Венеции тест должен быть повторен (за счет фестиваля). На все просмотры, а также на пресс-конференции, которые планируется проводить очно с участием режиссеров, необходимо записываться заранее. Билеты можно также приобрести только онлайн.

Число мест во всех залах сокращено вдвое, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между зрителями. В связи с этим была возведена еще одна дополнительная площадка на острове Лидо, где традиционно проходит фестиваль, а также организованы параллельные просмотры в самой Венеции.

На церемонии открытия по красной ковровой дорожке должны пройти австралийская актриса Кейт Бланшетт, возглавляющая международное жюри основного конкурса, а также ее американский коллега по цеху Мэтт Диллон, который заменил в последний момент выбывшего "из-за неожиданно возникших сложностей" румынского режиссера Кристи Пую. На церемонию открытия также приглашены художественные руководители основных европейских фестивалей. За день до открытия венецианской публике показали документальную картину "Молекулы" (Molecole), в которой их город запечатлен в период карантина и самоизоляции, введенных из-за пандемии этой весной. А на церемонии открытия в исполнении небольшого камерного оркестра прозвучит музыка недавно ушедшего из жизни композитора Эннио Морриконе. Дирижировать будет его сын Андреа Морриконе.-0-