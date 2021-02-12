В Венгрии вводят иммунные паспорта

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12 февраля 2021, 09:44

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Венгрии приняло решение ввести в стране иммунные паспорта, сообщает Euronews.

Документ будут выдавать гражданам, которые получили два компонента прививки от коронавируса, и людям, переболевшим COVID-19. В первом случае будет указана дата введения второй дозы вакцины. Во втором - дата выписки из больницы. Если человек проходил лечение на дому, в сертификат включат данные о ПЦР-тесте на коронавирус.

"Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Однако на данный момент правительство не решило, какие привилегии будут иметь обладатели таких паспортов", - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш.

В Венгрии в настоящее время вакцинируют население несколькими препаратами: Pfizer - BioNTech, Moderna и АstraZeneca. 11 февраля начали прививать население и российской вакциной "Спутник V". В феврале Венгрия получит 200 тыс. доз "Спутник V".-0-

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