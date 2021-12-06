В Вильнюсе проходят пикеты из-за экономического кризиса и обязательного тестирования на COVID за свой счет

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе литовский Союз семей с 6 по 22 декабря будет ежедневно проводить у Сейма пикеты из-за "сегрегации и дискриминации" населения и нарушения конституционных ценностей, сообщает портал Delfi.

Как сообщил представитель литовского Союза семей, они выступают против обязательного тестирования работников на COVID-19 за свой счет, а также против "паспорта возможностей". В середине января пикеты намереваются проводить и у здания правительства.

По решению правительства Литвы, с 1 декабря работники определенных сфер, если они не были привиты и не болели коронавирусом, должны регулярно тестироваться за свой счет. "Паспорт возможностей" невакцинированные и неболевшие могут получить только сдав ПЦР-тест (тест на антигены уже не действует) за свой счет, срок его действия - 72 часа с момента сдачи образца. Государство финансирует тестирование только в порядке исключения людям определенных групп.

Дополнительным фактором народных волнений также стал экономический кризис. В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это самый высокий показатель во всем Евросоюзе. Причиной является резкий скачок роста цен на энергоресурсы, товары и услуги. Экономисты прогнозируют, что в Литве в ближайшее время инфляция будет двузначной.-0-