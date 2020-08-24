В Вологде эвакуировали все детские сады из-за угрозы минирования

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Вологде (Россия) из-за угрозы минирования эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов, сообщает ТАСС.

Анонимное сообщение о заложенных бомбах в 17 дошкольных учреждениях города поступило около 16.00 по московскому времени. Эвакуацию проводят во всех детских садах, поскольку звонивший не сообщил, где именно оставлены опасные предметы. Сейчас там работают сотрудники спецслужб и медики.

Сообщается, что детей вывели на улицу. Педагоги звонят родителям, чтобы они забрали детей домой. К 18.30 специалисты проверили 88% зданий, взрывоопасных предметов не обнаружено.-0-