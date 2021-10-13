В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю уменьшилось на 7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что за прошедшие 7 дней в мире более 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией, умерли - более 46 тыс. Это на 7% и на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Особенно существенное снижение уровня инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 32%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 26%). Европа - единственный регион, где заболеваемость выросла (на 7%). Смертность также увеличилась только в Европе (на 11%). О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (653 837). Далее следуют Великобритания (249 699), Турция (205 266), Россия (188 829) и Индия (139 572). Штаммы коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", отнесенные ВОЗ к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность", за неделю в целом не расширили свое распространение. По данным ВОЗ на 13 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 238 521 855 случаев заражения и 4 863 818 летальных исходов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!