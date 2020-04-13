В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией. Об этом со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович сообщает РБК.

"Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - вы точно заболеете", - сказала Мелиту Вуйнович. По ее словам, использование маски дает людям чувство безопасности, что в некоторых случаях приводит к тому, что они не соблюдают другие меры безопасности. Тогда маска может навредить, указала Мелита Вуйнович. При нахождении в людных местах намного важнее сохранять дистанцию.

Если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции. Необходимо следить, чтобы маска не была мокрой, отметила эксперт.

Ранее в ВОЗ сообщили, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим нужно следить за гигиеной рук, не прикасаться к лицу, избегать людных мест.

По состоянию на 13 апреля, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире возросло до 1,85 млн, с момента вспышки скончались свыше 114 тыс. человек.-0-