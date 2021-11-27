В ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса B.1.529, обнаруженный на юге Африки и получивший название "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Нынешние средства ПЦР-диагностики продолжают выявлять вирус. Согласно сообщениям, поступившим из нескольких лабораторий, пояснили в ВОЗ, при применении "одного из широко используемых ПЦР-тестов" не удается обнаружить "один из целевых генов" и этот ПЦР-тест таким образом "может применяться как маркер" присутствия омикрон-варианта.

При использовании такого подхода данный вариант выявлялся быстрее, чем это происходило при тестировании во время предыдущих вспышек инфекции. Этот факт может свидетельствовать о том, что омикрон-штамм "может иметь преимущество в плане роста".

На заседании в пятницу эксперты рекомендовали ВОЗ включить штамм B.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность". К этой группе ранее были отнесены штаммы "альфа", "бета", гамма" и "дельта".-0-