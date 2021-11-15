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15 ноября 2021, 23:46

В ВТО констатировали замедление роста торговли товарами в мире

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста мировой торговли товарами замедляются после резкого подъема в первые шесть месяцев года, последовавшего за спадом, вызванным пандемией коронавируса. Индекс торговли товарами составляет сейчас 99,5 пункта по 100-балльной шкале, хотя в августе он достигал рекордной отметки в 110,4 пункта. Такие данные приводит ТАСС.

Глобальная торговля товарами испытывает замедление после резкого роста, который последовал за первоначальным потрясением от COVID-19. Индикатор "Барометр торговли товарами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, "составляет 99,5 пункта, что близко к базовому индексу в 100 пунктов". В августе индикатор равнялся 110,4 пункта, что "отражало как силу оживления торговли, так и глубину вызванного пандемией в прошлом году шока".

"Снижению "Барометра" способствовали недавние потрясения с поставками, включая заторы в портах вследствие резкого увеличения заказов на импорт в первой половине года и сбои в производстве товаров, которыми широко ведется торговля", - отметили эксперты, подчеркнув, что речь идет, в частности, об автомобилях и полупроводниках. В ВТО видят в нынешней ситуации признаки "ослабления спроса". Тем не менее, как считают в организации, накопившиеся задержки в портах "вряд ли будут устранены", поскольку грузопоток находится на рекордном уровне или близок к таковому.

Из компонентов "Барометра" особенно сильно снизился индекс "торговля автомобилями", составляющий сейчас 85,9 пункта. На дефицит полупроводников указывают индекс "электронные компоненты" (99,6). Индексы "морские контейнерные перевозки" (100,3), "сырье" (100) "также почти вернулись к прежним тенденциям". Только индекс "фрахт воздушных судов" (106,1) остается высоким, поскольку воздушный транспорт рассматривается в нынешних условиях как альтернатива морским перевозкам.-0-

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