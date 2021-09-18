В Загребе несколько тысяч человек провели акцию протеста против эпидемиологических мер

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек провели в столице Хорватии акцию протеста, выступая против применения эпидемиологических мер и проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

На демонстрацию под лозунгом "Как быть человеком и остаться свободным, когда нас пытаются лишить человечности и свободы", люди, прибывшие из многих регионов Хорватии, собрались на центральной площади Загреба.

Организаторы акции, выступающие от лица общественного движения "Инициатива прав и свобод", отметили, что темой распространения коронавирусной инфекции злоупотребляют в интересах достижения определенных политических целей, а для этого местными политиками, в частности, используются эпидемиологические меры и другие ограничения, а также вакцинация против COVID-19.

Как проинформировали столичные стражи порядка, в целом манифестация прошла спокойно, каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было. Полиция лишь несколько раз реагировала на незначительные правонарушения.-0-