В Загребе за сутки произошло 57 землетрясений

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице за минувшие сутки после нескольких сильных толчков, зафиксированных утром 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, толчки, или так называемые афтершоки после сильного землетрясения, фиксировались в 6-7 км к северу от Загреба с магнитудой от 2 до 3,3.

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы Хорватии произошли 22 марта. Из-за этого в Загребе были проблемы с электроэнергией и сбои в интернете. Около 200 военнослужащих хорватской армии продолжают расчищать улицы города от завалов, еще около 300 находятся в полной готовности.

Многие жители столицы, в том числе из-за афтершоков, покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса, люди собирались в группы. Для жителей Загреба, которые не смогли вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания. Горожан переселили в студенческие общежития.-0-

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