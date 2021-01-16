В заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных журавлей

16 января, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Краснокнижные серые журавли на Херсонщине продолжают погибать, сообщает Укринформ.

Как рассказал директор Биосферного заповедника им. Фальц-Фейна "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко, стая журавлей, которая находится на территории заповедника, пострадала от отравленного зерна, с нарушением обработанного средством для борьбы с грызунами.

Как сообщил Виктор Гавриленко, "это поздняя стая, которая осталась до декабря, и в ней много молодняка. Скорее всего, стая погибнет, так как она потеряла всех вожаков. На 15 января умерли 208 птиц".

По его словам, препарат, которым было обработано зерно, пролонгированного действия, он не убивает журавлей мгновенно, а в течение 3-5 дней, птицы при этом хрипят, харкают кровью.

Попытки кормить их на территории заповедника, чтобы они не вылетали за его пределы кормиться в поля, результатов не дали.

По одной из версий следователей, птицы могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины. В Херсонской ОГА создали рабочую группу для выяснения причины гибели краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова".-0-