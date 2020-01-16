В здании мирового суда в Кузбассе застрелили судебного пристава

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба, в результате которой умер судебный пристав и пострадала женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф.

"Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок", - сообщили в пресс-службе. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. "Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная", - рассказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями. "Стрелявший, предположительно, подсудимый. В ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил еще в одного человека, предположительно, свидетеля", - сообщил собеседник агентства. По его словам, стрелявший - мужчина 1975 года рождения, его задержали.-0-